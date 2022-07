Confidenciales “Hizo carrera la frase ‘el que no roba es un pendejo’”, la crítica de Gustavo Bolívar a la clase política del país

Confidenciales “Hizo carrera la frase ‘el que no roba es un pendejo’”, la crítica de Gustavo Bolívar a la clase política del país

El senador de la República Gustavo Bolívar ha criticado desde hace días algunas de las decisiones y acuerdos del presidente electo Gustavo Petro en la formación del “gran acuerdo nacional”, por lo que ha estado más activo que nunca en redes sociales expresando sus opiniones, la mayoría de las veces, polémicas.

Este martes 12 de julio, a través de su cuenta de Twitter, el senador por el Pacto Histórico publicó un trino en el que aseguraba que la gente se hacía rica con el erario público, por lo que se había convertido en un mejor negocio incluso que el narcotráfico.

“Muchos casos de gente que hace poco no tenían donde caerse muertas y hoy tienen autos, lujos y mansiones. Hizo carrera la frase: ‘El que no roba es un pendejo’. Y así el erario se convirtió en mejor negocio que el narcotráfico: no da cárcel, los ladrones salen en TV y los condecoran”, escribió Bolívar.

Muchos casos de gente q hace poco no tenían donde caerse muertas y hoy tienen autos lujos y mansiones.

Hizo carrera la frase: “el que no roba es un pendejo”.

Y así el erario se convirtió en mejor negocio que el narcotráfico: No da cárcel, los ladrones salen en TV y los condecoran — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) July 13, 2022

El trino del senador tuvo una gran acogida entre muchos usuarios de Twitter que se unieron a su posición y aseguraron que había que crear nuevas leyes para que los funcionarios públicos corruptos tuvieran penas más fuertes y que se acabara con esa idea generalizada “que los políticos roban y no pasa nada”.

Pero también hubo muchos usuarios de Twitter, contrarios políticamente a Gustavo Bolívar y a Petro, que le reprocharon su relación con Piedad Córdoba y otros, incluso, se animaron a asegurar que el senador del Pacto Histórico hacía parte de ese sector político que se hacía millonario gracias al Estado.

Además, durante el martes, Bolívar también publicó un trino en el que el presidente electo Gustavo Petro se refería a Ecopetrol en un tono bastante retador. Ante esto, el senador escribió: “Para boicotear la transición energética y seguir controlando, Duque quiere dejar amarrada la junta directiva de Ecopetrol”.