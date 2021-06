Confidenciales “Hoy hace 38 años las Farc mataron a mi padre”: Álvaro Uribe

Fue un día como hoy pero de 1983 cuando un grupo de hombres armados que pertenecía a las Farc llegó hasta la hacienda Guacharacas, en el municipio de San Roque (Antioquia), donde residía el padre del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Alberto Uribe Sierra. Él murió asesinado de dos tiros, uno en el pecho y otro en la cabeza, en una tragedia que marcó para siempre la vida de esta familia antioqueña. En el momento del ataque estaban presentes los hijos María Isabel y Santiago, quien resultó gravemente herido.

Este lunes, en entrevista con la directora de SEMANA, Vicky Dávila, Uribe recordó ese momento doloroso. “Hoy sí que me he acordado de eso y he tenido dolor, porque hoy hace 38 años las Farc mataron a mi padre. Le decía yo a Lina hoy y a mis nueras que he tenido un día de tanto malestar en el alma, recordando el asesinato de mi padre, lo que le pasó a mi familia y a mi hermano ese día. Por favor, uno que siente tantos dolores, ese dolor siempre lo he expresado”, dijo Uribe refiriéndose al sentimiento que siempre le han causado los falsos positivos.