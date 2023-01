Confidenciales “Hoy no me ha hecho campaña”: Gustavo Bolívar se burla de Miguel Uribe

Gustavo Bolívar, que en el último día de 2022 anunció su paso al costado en el Senado para dedicarse a algunos proyectos personales, como escribir una novela para el canal RCN, le volvió a dejar un recado a Miguel Uribe Turbay.

El libretista, que no descartó su candidatura a la alcaldía de Bogotá, lanzó una pulla en Twitter al senador del Centro Democrático. “Hoy Miguel Uribe no me ha hecho campaña”, trinó el escritor, que acompañó el mensaje con un emoji de carita triste.

Hoy Miguel Uribe no me ha hecho campaña ☹️ — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) January 4, 2023

Según Bolívar, Miguel Uribe le ha hecho campaña los últimos días al señalarlo de “financiar la primera línea” y de “alimentar la cultura traqueta” aun cuando se ha lanzado oficialmente como candidato a la alcaldía.

“El nieto de Turbay, me está haciendo la campaña gratis y aún no he dicho si seré candidato”, expuso. Bolívar, en otro, trino afirmó que, desde ya, algunos opositores los están atacando, lo mismo que a su juicio hicieron con el presidente Gustavo Petro durante su campaña.

“No soy candidato y ya empezó el todos contra Bolívar. No aprenden la lección. Petro se dedicó a proponer y los demás a atacarlo. Hoy es Presidente. Gastaría mi tiempo proponiendo fórmulas para volver a Bogotá una ciudad turística, vivible, sostenible, competitiva, no en atacar adversarios”, comentó.