Confidenciales Humberto de la Calle: ¿cabeza de lista al Senado?

La Coalición de la Esperanza (centroizquierda) sigue moviendo sus fichas para lograr tener mayor representatividad en 2022. En ese sentido, no solo piensan en las candidaturas presidenciales, sino en quiénes llegarán a figurar en el Congreso. Al igual que otros sectores, buscarán que esa alianza para presidenciales se mantenga en el Legislativo.

Una idea que ha surgido en los últimos días es que Humberto de la Calle, uno de los líderes de esa alianza, sea quien encabece la lista al Senado para que pueda ‘jalonar’ a los que vengan detrás. Consideran que el negociador del Acuerdo de La Habana es el indicado para ese propósito por su experiencia y trayectoria.

Él aún no ha respondido si acepta o no el ofrecimiento, ya que como ha dicho en diferentes escenarios aún no está del todo convencido de volver a medirse en las urnas luego de su derrota en 2018. La coalición de la centroizquierda tendrá una reunión en los próximos días para decidir esta posibilidad. Sin embargo, en caso de que se continúe con esa idea, tendría que ir como cabeza de lista de la Alianza Verde, que es el único partido de la coalición que cuenta con personería jurídica, por ahora.