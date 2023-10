Indignante: voluntario del Centro Democrático fue agredido en su rostro y tuvo que ser hospitalizado

En la grabación además se escucha a su acompañante decir: “Le abrieron la nariz, vea. Se la abrieron por la mitad. Le pegaron con algo”. Entretanto, otro sujeto le brinda unas recomendaciones: “No se vaya a mover, no se vaya a sonar, nada”

Camilo Rubiano, ex cónsul de Colombia en Miami que hoy aspira a ser cabildante en Bogotá y que publicó el video, denunció:

“Rechazó la agresión a uno de nuestros voluntarios el día de hoy. La violencia y la agresión no pueden ser los “argumentos” en medio de esta contienda política. Portar una chaqueta del Centro Democrático no puede convertirse en un riesgo. Nuestro compañero terminó hospitalizado y a esta hora gracias a Dios está estable. Le solicitamos a las autoridades que tomen las medidas correspondientes y que no se permitan más estos actos en medio de esta campaña”.