Confidenciales Íngrid Betancourt: “Creo que Angélica Lozano está equivocada”

La relación entre la candidata presidencial Íngrid Betancourt y la senadora Angélica Lozano no atraviesa por un buen momento. Menos tras la petición de la colombo-francesa de no votar este 13 de marzo por la coalición Centro Esperanza porque la infiltraron las maquinarias políticas. El comentario molestó a la congresista de la Alianza Verde, quien forma parte de la convergencia de centroizquierda.

Íngrid y Angélica son amigas. La segunda empezó en la política tras seguirle los pasos a la primera e incluso se pensó que ante la incomodidad de Lozano con la Alianza Verde, su partido, ocurrida hasta finales de 2021, ella saltaría a Verde Oxígeno, la casa política que la Corte Constitucional le revivió a Íngrid Betancourt. Sin embargo, eso no ocurrió.

En diálogo este lunes con El Tiempo, Angélica Lozano consideró “injusto, absurdo, dañino, descabellado. Hasta doloso” que la exsecuestrada pidiera a los electores que no votaran la consulta de la Centro Esperanza.

Íngrid Betancourt, en entrevista con SEMANA, le contestó. “Creo que Angélica Lozano se equivoca, de pronto se molestó por no haber estado en la intimidad de las decisiones que yo tomo, pero tengo un nivel de coherencia. Cuando digo que no debemos hacer política con las maquinarias no lo digo con bandera oportunista, sino como una decisión de vida. Ese ha sido mi ADN político desde hace treinta años y no lo voy a cambiar ahora, así no me aplaudan ciertas personas o me aplaudan otras. Pienso que hay un desinfle en algunas personas que han estado desde hace tiempo en la política, piensan que no hay otra manera de trabajar con lo que siempre se ha criticado y uno no puede darse por vencido antes de dar la batalla”.

Para Betancourt, “cuando uno dice que lucha contra la corrupción, no solo es una bandera. Hay que tomar decisiones y actuar en consecuencia y cuando uno sale aliado con personas con maquinarias es más diciente que los discursos. Entonces, dime con quién andas y te diré quién eres”.