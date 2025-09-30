Suscribirse

Ingrid Betancourt dice que los insultos a Jorge Enrique Ibáñez Nájar, al venir de Montealegre, son “el mejor reconocimiento”

El ministro de Justicia había dicho sobre el presidente de la Corte Constitucional: “Si Ibáñez Nájar quiere convertirse en ‘líder’ de la oposición —sin ningún apoyo social—, la salida es muy sencilla: renuncie a su cargo de magistrado".

Redacción Semana
30 de septiembre de 2025, 11:46 a. m.
.
Este lunes, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre compartió vía WhatsApp unos mensajes contra el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez.

“Convertir a la Corte Constitucional —como pretende hacerlo el actual presidente de esa corporación—, en un sector de oposición política al primer Gobierno de izquierda de Colombia, es indigno”, decía el funcionario.

Y, en otro aparte, apuntaba contra el magistrado: “si Ibáñez Nájar quiere convertirse en ‘líder’ de la oposición —sin ningún apoyo social—, la salida es muy sencilla: renuncie a su cargo de magistrado y hágase elegir popularmente. Lo que resulta contrario a la ética pública, es que utilice su cargo de presidente de la Corte Constitucional, para hacer politiquería y colocar la institución al servicio de los poderosos".

El presidente de la Corte había sido elogiado el viernes pasado por sus palabras en el Congreso de Fenalco, en el que aseguró que se debe evitar cualquier camino “que nos conduzca a un oscurantismo constitucional”.

Ante esa diatriba, Ingrid Betancourt comentó: “Que lo critique Montealegre -el artífice de la transición a la dictadura constitucional-, es el mejor reconocimiento al mérito democrático y patriotismo del magistrado Ibáñez”.

