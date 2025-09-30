CONFIDENCIALES

Ingrid Betancourt dice que los insultos a Jorge Enrique Ibáñez Nájar, al venir de Montealegre, son “el mejor reconocimiento”

El ministro de Justicia había dicho sobre el presidente de la Corte Constitucional: “Si Ibáñez Nájar quiere convertirse en ‘líder’ de la oposición —sin ningún apoyo social—, la salida es muy sencilla: renuncie a su cargo de magistrado".

30 de septiembre de 2025, 11:46 a. m.