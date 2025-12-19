Confidenciales

Interponen acción popular contra el Gobierno por “sobrecosto injustificado” en la gasolina

La demanda alega que el valor del combustible se mantuvo por encima de la referencia internacional y solicita corregir la tarifa vigente.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
19 de diciembre de 2025, 5:42 p. m.
Gasolina en Colombia (imagen de referencia)
Gasolina en Colombia (imagen de referencia) Foto: SerPak - stock.adobe.com

Ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca fue radicada una acción popular contra el Gobierno nacional, dirigida al Ministerio de Minas y Energía y al Ministerio de Hacienda, con la que se cuestiona la política de fijación del precio de la gasolina en el país. El recurso fue presentado por David Cote, quien sostiene que, pese a haberse alcanzado la paridad con los precios internacionales en octubre de 2023, el Ejecutivo continuó incrementando el valor del combustible.

Según la demanda, los consumidores en Bogotá estarían pagando actualmente un “sobreprecio injustificado” aproximado de $ 3.249 por galón frente al valor de referencia del Golfo de México. En el escrito se afirma que el Gobierno mantuvo el aumento de manera artificial, lo que habría generado un impacto económico directo sobre la clase media y trabajadora.

“Le metieron la mano al bolsillo al que camella para tapar sus huecos fiscales”, afirmó Cote, quien argumenta que el Gobierno rompió su propia regla. De acuerdo con el demandante, el precio debía fluctuar conforme a la referencia internacional, pero en su lugar se habría implementado un mecanismo de “subsidio cruzado”, mediante el cual se cobra de más a los usuarios de gasolina corriente para cubrir el déficit existente con el ACPM.

“No es un error de cálculo, es una injusticia deliberada. Nos dijeron que subían la gasolina para igualarnos con el precio internacional, pero siguieron de largo. Hoy, ese sobrecosto le ha valido a los consumidores más de $ 3.8 billones de pesos. Están asfixiando al mensajero, al taxista y a la familia para cuadrar una caja que ellos mismos desordenaron”, señaló.

Confidenciales

El reguetón de la corrupción que cantaba el exministro Luis Fernando Velasco

Confidenciales

Gustavo Bolívar se fue de frente contra Catherine Juvinao y la llamó “descarada”

Confidenciales

El regalo que le hizo la ministra de Vivienda a Armando Benedetti en medio de un consejo de ministros

Confidenciales

Álvaro Uribe culpó a la “Petro Salud” de causar la muerte de miles de colombianos

Confidenciales

Compañías Muzo Colombia denuncia incursión ilegal en la mina Pablo Sánchez en Quípama, Boyacá

Confidenciales

Eduardo Montealegre dice que red de corrupción de venta de certificados en MinJusticia fue descubierta por su administración

Confidenciales

Empresa colombiana reconocida entre las tres mejores del mundo en innovación educativa

Vehículos

Europa avanza para desmontar prohibición de carros a gasolina a partir de 2035: Bruselas lanzó nueva propuesta

Vehículos

Consejos para ahorrar gasolina: qué se debe hacer y cómo manejar para consentir el bolsillo

Macroeconomía

Ministerio de Minas le llegó a las estaciones de servicio y esto fue lo que halló

La acción popular también advierte sobre una presunta falla en la planeación administrativa, al indicar que los incrementos se aplicaron sin contar previamente con estudios técnicos de impacto. “Primero disparan el precio y luego miran a quién hirieron. Eso es improvisación, y la está pagando la gente”, sostuvo Cote.

El recurso busca la protección del derecho colectivo al Orden Económico Nacional y solicita al Tribunal ordenar la revocatoria de las medidas que mantienen el precio artificialmente alto, ajustándolo a la realidad del mercado internacional y deteniendo el perjuicio inmediato al consumidor.

Mas de Confidenciales

Luis Fernando Velasco

El reguetón de la corrupción que cantaba el exministro Luis Fernando Velasco

Gasolina

Interponen acción popular contra el Gobierno por “sobrecosto injustificado” en la gasolina

Gustavo Bolívar y Catherine Juvinao.

Gustavo Bolívar se fue de frente contra Catherine Juvinao y la llamó “descarada”

Regalo Armando Benedetti.

El regalo que le hizo la ministra de Vivienda a Armando Benedetti en medio de un consejo de ministros

ED 2264

Álvaro Uribe culpó a la “Petro Salud” de causar la muerte de miles de colombianos

La Asociación Colombiana de Minería destaca que la seguridad de quienes trabajan en la minería responsable debe ser una prioridad.

Compañías Muzo Colombia denuncia incursión ilegal en la mina Pablo Sánchez en Quípama, Boyacá

Instalación de Congreso 2025

Eduardo Montealegre dice que red de corrupción de venta de certificados en MinJusticia fue descubierta por su administración

Arukay fue escogida por un jurado internacional que evaluó proyectos de todos los continentes y que buscaba identificar iniciativas con impacto real en los estudiantes.

Empresa colombiana reconocida entre las tres mejores del mundo en innovación educativa

Iván Duque y Paloma Valencia.

Paloma Valencia se reunió en Bogotá con el expresidente Iván Duque

Efraín Cepeda, presidente del Congreso, en la instalación de la nueva legislatura, el 20 de julio de 2025, en Bogotá

Efraín Cepeda: ¿hay molestia en el Partido Conservador por su presidencia?

Noticias Destacadas