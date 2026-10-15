Israel ofrece tecnología a Colombia en ciberseguridad e inteligencia estratégica

La cooperación tecnológica entre Colombia e Israel tuvo un nuevo acercamiento tras una reunión del canciller colombiano, Omar Bulá, con representantes de las compañías israelíes CyberProAI y ERA Intelligence, encuentro que fue divulgado por la embajadora de Israel en Colombia, Vivian Aisen.

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A través de su cuenta en X, la diplomática señaló que el propósito de la reunión fue conocer de primera mano las soluciones y tecnologías que Israel podría aportar al país en áreas como ciberseguridad, inteligencia artificial, inteligencia estratégica y seguridad nacional.

“Los desafíos globales se enfrentan mejor trabajando juntos”, escribió Aisen, quien reiteró su respaldo al fortalecimiento de los vínculos entre ambos países.

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La embajadora Vivian Aisen asumió su labor diplomática tras la designación y presentación de copias de estilo ante la cancillería colombiana, en el marco de la recomposición y fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos países. Foto: Emnajada de Israel en Colombia

La reunión pone sobre la mesa la posibilidad de explorar herramientas tecnológicas israelíes para sectores considerados estratégicos, en un contexto en el que la protección de sistemas informáticos, el análisis de información y las capacidades de inteligencia tienen un papel relevante para la seguridad de los Estados.

CyberProAI y ERA Intelligence fueron las dos compañías mencionadas por la embajadora en su publicación. El acercamiento se suma a los esfuerzos por mantener canales de cooperación bilateral en materia tecnológica y de seguridad.

Aisen cerró su mensaje con una expresión de respaldo a las relaciones entre ambos países: “¡Israel y Colombia, siempre unidos!”.