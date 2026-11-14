Iván Cepeda opinó sobre ‘Palacio’, la serie que recuerda la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19

Días pasados, Netflix estrenó ‘Palacio’, serie en la que se recuerda la violenta y dolorosa toma y retoma del Palacio de Justicia ocurrida el 6 y 7 de noviembre de 1985.

Tras ese violento hecho cometido por el entonces grupo guerrillero M-19, 101 personas murieron, entre ellas 11 magistrados.

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Quien reaccionó a dicha serie de Netflix fue el senador y excandidato presidencial, Iván Cepeda.

“EL PALACIO. La serie sobre los terribles hechos del Palacio de Justicia nos invita a la reflexión sobre la historia contemporánea de nuestra nación. Nos lleva a valorar el papel central de las víctimas como conciencia moral del país, y también de defensores de derechos humanos como Eduardo Umaña Mendoza, a quien siempre llevamos en nuestra memoria y en nuestro corazón”, dijo el congresista del Pacto Histórico a través de X, este sábado 14 de noviembre.