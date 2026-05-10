A pocos días de las elecciones presidenciales, el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, sigue recorriendo el país. Precisamente, este sábado, 9 de mayo, estuvo en la Plaza Alfonso López de Valledupar, hasta donde llegaron sus seguidores para acompañarlo.

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Transcurrido un día de su visita a Valledupar, el candidato Cepeda compartió un mensaje a través de su cuenta en X, haciendo referencia a una cábala para ganar en primera vuelta las elecciones, a propósito de un palo de mango que se encuentra en la plaza donde hizo presencia este sábado.

“El palo e’ mango. En Valledupar, existe la leyenda de que quien llena la Plaza Alfonso López y sobrepasa el lugar donde está el emblemático árbol triunfará en las elecciones. Ayer ese lugar lo pasamos de lejos con la multitud que colmó la Plaza. Vamos a ganar en primera vuelta”, dijo puntualmente Cepeda en X, esta tarde de domingo 10 de mayo.