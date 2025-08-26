Iván Duque se reunió con el presidente de Israel, Isaac Herzog: “Un amigo incondicional de Colombia”

El exmandatario de Colombia, Iván Duque, informó a través de sus redes sociales que sostuvo un encuentro con el presidente israelí, Isaac Herzog.

El exmandatario compartió una foto con el líder político y describió que “es un amigo incondicional de Colombia y una persona comprometida con estrechar los lazos entre nuestras naciones”.

Duque agregó que disfrutó la conversación con Herzog. Ellos hablaron sobre los avances en materia comercial, de innovación y tecnología que lograron consolidar.