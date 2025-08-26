Suscribirse

Confidenciales

Iván Duque se reunió con el presidente de Israel, Isaac Herzog: “Un amigo incondicional de Colombia”

Los políticos conversaron sobre comercio, innovación y tecnología.

Redacción Semana
26 de agosto de 2025, 6:53 p. m.
Iván Duque y el presidente de Israel.
Iván Duque y el presidente de Israel. | Foto: Tomada de la cuenta de X de Iván Duque.

El exmandatario de Colombia, Iván Duque, informó a través de sus redes sociales que sostuvo un encuentro con el presidente israelí, Isaac Herzog.

El exmandatario compartió una foto con el líder político y describió que “es un amigo incondicional de Colombia y una persona comprometida con estrechar los lazos entre nuestras naciones”.

Contexto: El expresidente Iván Duque, desde Israel, dijo que la única manera de que haya paz en esa región es con “la erradicación total de Hamás”

Duque agregó que disfrutó la conversación con Herzog. Ellos hablaron sobre los avances en materia comercial, de innovación y tecnología que lograron consolidar.

También hubo espacio para conversar “sobre la importancia de construir caminos que permitan la formación de emprendedores e innovadores sociales jóvenes de Colombia en Israel, como lo estamos adelantando con la Fundación Innovación para el Desarrollo”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. China lanzó una vaca al fondo del mar y lo que apareció dejó a los científicos impactados

2. Marco Rubio arrojó impactantes declaraciones sobre el Cartel de los Soles: “El propósito no es solo detener el ingreso de narcóticos”

3. Hijo de Kaleth Morales le hizo un homenaje a su padre después de 20 años de su muerte y lanzó nuevo álbum

4. Otra garrotera en el Pacto Histórico. Director de UNGRD, Carlos Carrillo, y el congresista Alejandro Ocampo se sacan los trapos al sol: “Haragán”

5. Gustavo Petro lanzó fuerte mensaje: acusó a EE. UU. de querer “bombardear latinos en su tierra”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Iván DuqueIsrael

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.