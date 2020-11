Confidenciales “Jesucristo jamás hubiera organizado paramilitares”: polémico trino de Petro

Luego de que la vicepresidente Marta Lucía Ramírez se refiriera a Jesucristo y al expresidente Álvaro Uribe Vélez en un mismo trino, el senador Gustavo Petro aprovechó para trinar y reiterar su oposición frente al excongresista.

El viernes, Ramírez envió un mensaje de apoyo a Uribe luego de que él mismo reconociera que su reputación se había deteriorado: “El deterioro de mi reputación, que reconozco y me entristece, no me aparta de pensar en el presente y en el futuro de Colombia, en el riesgo de la extrema izquierda o de las mentalidades permisivas”, dijo el exmandatario.

Al respecto, la vicepresidente le respondió y dijo: “Presidente Uribe la ingratitud es connatural a los seres humanos. Lo hemos visto siempre y en el caso de Jesucristo vimos que recogió odio, pese a que hizo tanto bien a la humanidad”. Por su parte, Petro, aunque no nombró a Marta Lucía Ramírez ni tampoco a su acérrimo contradictor, Uribe, dejó ver en un trino su molestia.

“Jesucristo jamás hubiera organizado paramilitares, jamás hubiera encubierto narcotraficantes, jamás hubiera confundido la política del amor con permitir masacres”, manifestó.