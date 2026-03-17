Jonatan Tamayo Pérez, recordado como Manguito, quiere que Iván Cepeda sea declarado “persona non grata” en Antioquia

Una veintena de líderes políticos de Medellín promueven una carta en la que piden que se declare a Iván Cepeda como “persona non grata” en la capital de Antioquia. La propuesta es promovida por el excongresista Jonatan Tamayo Pérez, conocido como ‘Manguito’.

La iniciativa se da tras las declaraciones que el candidato presidencial del Pacto Histórico dio en medio de un evento público que desarrolló en febrero en el Parque Berrío, en el que relacionó al departamento con ser la “cuna” del paramilitarismo y el narcotráfico.

Grupo de 18 líderes políticos piden a las autoridades de Antioquia declarar persona no grata a Iván Cepeda en el departamento

“Los ciudadanos, líderes civiles y fuerzas vivas del departamento de Antioquia, en ejercicio de nuestro derecho a la defensa de la honra regional y la verdad histórica, nos permitimos informar a la comunidad nacional e internacional nuestra decisión de declarar al señor Iván Cepeda Castro como ‘persona non grata’ en nuestro territorio“, detallaron en la propuesta.

Los firmantes señalan a Iván Cepeda de estar efectuando una estigmatización sistemática contra Antioquia y una distorsión de la historia que ha vivido ese territorio del país.

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“Si bien Antioquia no ha sido ajena al conflicto armado —como ninguna otra región de Colombia—, presentarla como su ‘cuna’ ignora las complejas causas multicausales de la violencia en el país y desconoce el sacrificio de miles de antioqueños, civiles y uniformados, que perdieron la vida enfrentando a dichas estructuras criminales”, detallaron en la misiva.

Los 18 líderes paisas aseguraron que Cepeda efectuó una “ofensa a la dignidad del pueblo antioqueño” e hicieron un llamado a la unidad regional.