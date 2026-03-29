José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, dio a conocer en las últimas horas el nombre de la persona que lo acompañará como jefe de debate en su campaña de cara a la primera vuelta.

¿Quién es José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella?

Restrepo, reconocido porque fue una figura importante en el gobierno de Iván Duque, donde fue ministro de Hacienda y de Comercio, eligió a una abogada para que lo acompañe como jefe de debate de la campaña vicepresidencial.

Se trata de Carolina Restrepo Cañavera, a quien describe como “abogada, financiera y especialista en debate fiscal, económico e institucional, con formación en universidades de Colombia y del exterior”.

La fórmula vicepresidencial de De la Espriella destacó Restrepo Cañaveral “su rigor técnico, su carácter y su compromiso con el país”, lo cual ayudará a fortalecer el proyecto de cara a la presidencia de la República.

“Ella se vincula como la jefe de debate de la vicepresidencia en cabeza de quien les habla. Ella ha sido reconocida en el mundo financiero, en el mundo económico, en el mundo jurídico”, resaltó Restrepo.

Destacó su formación en universidad como la Javeriana, el Rosario, la del Cesar y la Universidad de Harvard, en temas de economía, finanzas y jurídicos.

“Será mi mano derecha para proponer ideas, iniciativas que contribuyan a este plan de gobierno de esta dupla de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo”, indicó el exministro.

“Parecemos una banda de jazz”: Abelardo de la Espriella habla de su sincronía con José Manuel Restrepo

Así mismo destacó que Restrepo Cañavera participó como candidata al Congreso de la República, al Senado por el movimiento Salvación Nacional y por el Centro Democrático.

“Me honran tus palabras. Esa tarea es servirle al país en un momento en donde estamos en el desafío de perder la democracia y deteriorar las instituciones”, señaló Carolina Restrepo Cañavera.