Confidenciales Jota Pe Hernández confesó que nunca se “arrepentirá” de no votar por el presidente Petro

El senador de la Alianza Verde Jota Pe Hernández criticó fuertemente este martes 30 de mayo al presidente Gustavo Petro por reunirse una vez más con el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, durante la cumbre de los jefes de Estado de América del Sur, convocada por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

“Gabriel Boric, presidente chileno ‘de izquierda’, reconoce que Maduro es un violador de derechos humanos. Gustavo Petro sonríe, feliz, mientras saluda amigablemente al dictador”, indicó inicialmente el congresista.

Luego, sentenció: “¿Presidentes? Yo ahí veo a un dictador, violador de derechos humanos y cabeza de un narcorrégimen buscado por EE. UU., con una recompensa de $ 15.000.000.00 USD. Nicolás Maduro, gran amigo suyo, Petro. Entréguelo, cobre esa platica y arreglamos escuelas y hospitales con eso”.

No obstante, el parlamentario santandereano no paró ahí y este miércoles 31 volvió a cuestionar al líder del Pacto Histórico en las redes sociales. Hernández aprovechó su cuenta personal de Twitter para manifestar que no se arrepiente de nunca haber votado por el jefe de Estado colombiano.

“Si de algo NO me arrepiento, es de NUNCA haber votado por Gustavo Petro, de eso sí que NUNCA ME ARREPIENTO”, fue el mensaje que escribió el senador en la publicación, la cual acompañó con un pequeño video del presidente cafetero y Nicolás Maduro.