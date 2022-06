Confidenciales Jota Pe Hernández no se quedó callado y reveló por qué se alejó de Rodolfo Hernández

El senador electo Jota Pe Hernández, que logró la tercera mayor votación en las pasadas elecciones legislativas, sorprendió esta semana a todos sus seguidores y confirmó que no seguirá siendo parte de la campaña electoral del Ingeniero Rodolfo Hernández, por quien votó en primera vuelta.

“No me consta que el ingeniero esté haciendo acuerdos programáticos y entregándoles ministerios al Centro Democrático, pero, no por eso, me voy a permitir estar en el mismo lugar donde están los asesinos de este pueblo, que tanto han luchado por un mejor país”, precisó.

Ante la controversia que se generó en las redes sociales, el congresista electo no se quedó callado y explicó este jueves en una entrevista con la W Radio, que no le parece coherente hacerle campaña a un candidato que es apoyado por el uribismo, movimiento que ha criticado fuertemente.

“Hoy en día no se puede salir a hablar por quién se va a votar, mejor me quedo callado. Me retiro de la campaña de Rodolfo Hernández porque llega el uribismo. No puedo durante años estar denunciando al uribismo y ahora, junto a ellos, hacer campaña para que el ingeniero sea presidente”, indicó inicialmente.

Luego, el creador de contenidos agregó: “Yo no satanizaré a los cinco millones de votantes de Fico, yo estaba en la campaña. Me desvinculé y no quiero hacer campaña con las personas que denuncié. Los que votaron por Fico van a votar por Rodolfo”.