Jota Pe Hernández se metió en pelea entre el congresista estadounidense Carlos Giménez y el presidente Petro: “No tiene visa”

El senador de Alianza Verde compartió un tajante mensaje a través de la red social X.

Redacción Confidenciales
22 de octubre de 2025, 5:35 p. m.
De izquierda a derecha: Carlos Giménez, Jota Pe Hernández y Gustavo Petro
Carlos Giménez, Jota Pe Hernández y Gustavo Petro.

Sigue la controversia en la red social X entre el congresista de Estados Unidos Carlos Giménez y el presidente Gustavo Petro.

Luego de unas declaraciones que ofreció el presidente Petro en medio de una entrevista contra el mandatario estadounidense Donald Trump, el congresista Giménez y el jefe de Estado colombiano han intercambiado mensajes subidos de tono en X.

En el más reciente, el congresista republicano le dijo al presidente Petro: “Si se trata de tamaño del cerebro, el suyo ya debe estar hueco. No sé si será la cocaína o los hongos alucinógenos que lo hacen publicar estas sandeces a las 2:00 de la mañana. Debe acudir a un centro de rehabilitación, acá en Estados Unidos le podemos recomendar uno bueno”.

Contexto: Exesposa de Petro habló sobre la posible inclusión en la lista Clinton de la familia del presidente y estalló: “Han caído tan bajo”

Tras dicha publicación del congresista estadounidense, el senador del Partido Alianza Verde, Jota Pe Hernández, decidió meterse en ese pelea y comentó:

“@RepCarlos soy senador de Colombia, opositor al mal gobierno del enloquecido y destructor G/Petro. Permítame decirle, por más que usted le recomiende un centro de rehabilitación bueno en Estados Unidos al enloquecido, él no podrá asistir por una sencilla razón. NO TIENE VISA”, le dijo Hernández al congresista estadounidense en su publicación en X.

