Confidenciales
Jóvenes aseguran que fueron maltratados en un evento de campaña de Abelardo de la Espriella: “Nos dieron con lo que encontraron”
“Nos persiguieron a la salida y nos amenazaron. Este es un grupúsculo de esa Colombia que quiere volver al pasado, un sector anacrónico”, afirmaron.
Un grupo de jóvenes rechazó los malos tratos que, al parecer, vivieron en un evento de la campaña de Abelardo de la Espriella, a la que fueron a manifestarse en contra de algunas tesis esbozadas por el precandidato.
La abogada Isabel Vera narró así el episodio: “Hoy, con un grupo de jóvenes, fuimos pacíficamente a la cúpula de las TXL, al lanzamiento de campaña de Abelardo de la Espriella, a decir que Cali es una ciudad de izquierda y que rechaza el genocidio en Palestina”.
Luego agregó que la respuesta fue “violencia, puños, golpes, rasguños y equipos dañados. Nos dieron con lo que encontraron. Nos persiguieron a la salida y nos amenazaron. Este es un grupúsculo de esa Colombia que quiere volver al pasado, un sector anacrónico. Pero en Cali y el Valle, el fascismo no pasará. Hacemos responsable a la campaña de De La Espriella por lo que nos pueda pasar”, señaló.
La joven publicó un video en el que se ve el altercado ocurrido en el evento, los gritos de lado y lado y los empujones.
Hoy con un grupo de jóvenes fuimos pacíficamente a la cúpula de las TXL, al lanzamiento de campaña de @DELAESPRIELLAE a decir que Cali es una ciudad de izquierda y que rechaza el genocidio en Palestina. La respuesta: Violencia, puños, golpes, rasguños y equipos dañados. Nos… pic.twitter.com/tg15dXFQgJ— Isabel Vera (@IsabelVeraZa) September 10, 2025