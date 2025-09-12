Confidenciales

Jóvenes aseguran que fueron maltratados en un evento de campaña de Abelardo de la Espriella: “Nos dieron con lo que encontraron”

“Nos persiguieron a la salida y nos amenazaron. Este es un grupúsculo de esa Colombia que quiere volver al pasado, un sector anacrónico”, afirmaron.

12 de septiembre de 2025, 11:31 a. m.