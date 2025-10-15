Tras una revelación de The New York Times, el precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón, quien ha mantenido las buenas relaciones con Estados Unidos, pues fue embajador de Colombia en ese país en el gobierno del expresidente Iván Duque, aseguró que Nicolás Maduro podría tener los días contados.

“Aumentan probabilidades de aplicación de la fuerza contra blancos específicos en Venezuela. Esto significa en la práctica que las agencias de Estados Unidos ya tienen todas las autorizaciones legales para actuar en tiempo, modo y lugar en Venezuela, a discreción del presidente Donald Trump”, aseguró Pinzón.

Aumentan probabilidades de aplicación de la fuerza contra blancos específicos en Venezuela. Esto significa en la práctica que las agencias de Estados Unidos ya tienen todas las autorizaciones legales para actuar en tiempo, modo, y lugar en Venezuela a discreción del Presidente… https://t.co/7JQ7jzK8Wc — Pinzón Bueno (@PinzonBueno) October 15, 2025

Según el exministro de Defensa, si Maduro no negocia su salida en las próximas semanas para terminar con el régimen chavista, Estados Unidos adelantaría operaciones con el objetivo de destruir al Cartel de los Soles, considerada por el país norteamericano como una organización terrorista.