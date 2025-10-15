Suscribirse

Juan Carlos Pinzón asegura que si Maduro no negocia su salida de Venezuela, EE. UU. adelantaría operaciones contra el régimen

El precandidato presidencial aclaró que no se afectaría al pueblo venezolano.

Redacción Semana
15 de octubre de 2025, 9:21 p. m.
Juan Carlos Pinzón, Nicolás Maduro y Donald Trump.
Juan Carlos Pinzón dijo que Nicolás Maduro podría tener los días contados si Donald Trump actúa. | Foto: SEMANA / AFP / Getty

Tras una revelación de The New York Times, el precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón, quien ha mantenido las buenas relaciones con Estados Unidos, pues fue embajador de Colombia en ese país en el gobierno del expresidente Iván Duque, aseguró que Nicolás Maduro podría tener los días contados.

“Aumentan probabilidades de aplicación de la fuerza contra blancos específicos en Venezuela. Esto significa en la práctica que las agencias de Estados Unidos ya tienen todas las autorizaciones legales para actuar en tiempo, modo y lugar en Venezuela, a discreción del presidente Donald Trump”, aseguró Pinzón.

Según el exministro de Defensa, si Maduro no negocia su salida en las próximas semanas para terminar con el régimen chavista, Estados Unidos adelantaría operaciones con el objetivo de destruir al Cartel de los Soles, considerada por el país norteamericano como una organización terrorista.

Pinzón aclaró que no se trataría de una invasión a Venezuela ni un ataque a sus ciudadanos, sino que serían acciones concretas en contra de esa “organización criminal”.

