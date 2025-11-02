Confidenciales
Juan Carlos Pinzón se sincera y revela su gusto por una canción de Luciano Pavarotti: “Me encanta de toda la vida”
El precandidato presidencial participó en el reto de ‘una palabra, una canción’, lo que lo llevó a viajar por su vida musical.
Juan Carlos Pinzón continúa su correría en medio de la campaña presidencial que ya arrancó de cara al 2026, tras recibir esta semana el aval del partido Oxigeno, la colectividad de Ingrid Betancourt, quien le entregó las banderas.
La llegada de Pinzón a Oxígeno se conoció esta semana, pero se venía cocinando desde hace meses. En entrevista con SEMANA, el exministro de Defensa reconoció que venía hablando con Betancourt de esa posibilidad.
En medio de múltiples compromisos, el exministro de Defensa se tomó un tiempo para participar del reto ‘una palabra. una canción’, en la cual mostró su gusto musical y reveló uno de sus cantantes favoritos.
La dinámica del reto consistía en que le decían una palabra, con la cual tenía que relacionar una canción de su gusto. Fue así como mencionó un tema del tenor italiano que siempre e ha gustado.
La palabra a relacionar era ‘dormir’, a lo que el precandidato presidencial respondió: “Dormir. Hay una canción que me encanta de toda la vida, Nessun Dorma, de Luciano Pavarotti, el mejor cantante del mundo, de la historia”.
También le mencionaron la palabra amor, la cual relacionó con un tema del Joe Arroyo, a quien calificó el mejor cantante de salsa, “la voz más dulce que yo recuerdo”. Se trata del tema ‘Tal para cual’.