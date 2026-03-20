Juan Daniel Oviedo anuncia el lanzamiento del ‘Tour Periodicazo 2026’: “Menos pelea, más país”

Se siguen conociendo las estrategias de las fórmulas vicepresidenciales, de cara a la primera vuelta presidencial, la cual se realizará el próximo 31 de mayo. En esa fecha los ciudadanos serán convocados a las urnas para definir el futuro del país.

Así quedó conformado el comité político de la campaña de Paloma Valencia

Y en medio de esos movimientos políticos, salió a la luz una iniciativa que está impulsando Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de la candidata Paloma Valencia, quien ganó la Gran Consulta por Colombia.

A través de las redes sociales y especialmente en su cuenta personal de X, Oviedo lanzó el ‘Tour Periodicazo 2026’, el cual busca seguir rediciendo las peleas en diferentes temas que preocupan al país, para pensar en las soluciones que necesita la sociedad.

“Se viene el Tour #Periodicazo 2026. Menos pelea, más país. Distintos, sí. Pero capaces de hacer algo que este país no ha logrado: sumar entre distintos. ¿Te sumas? ¡Cupos ilimitados!”, expresó la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez destapó un tema, el cual cuenta con la autorización de Oviedo. Lo hizo en el espacio de El Debate de SEMANA.

“Pero, por ejemplo, algo que me he obligado a decir en SEMANA. Esta semana consulté una comunicación en la cual digo, después de haberla consultado, Paloma rechaza la ideología de género… El doctor Oviedo me autorizó a decirlo públicamente: que no la culpen. Que respeta la intimidad. Tienen diferencias en cuanto al aborto, pero los une el respeto a lo que defina la Corte Constitucional”, anotó Uribe.