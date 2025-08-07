Katherine Miranda a Gustavo Petro: “La ignorancia presidencial ya es política exterior”

La representante a la Cámara Katherine Miranda arremetió este jueves, 7 de agosto, contra el presidente Gustavo Petro, al lanzar fuertes críticas sobre una publicación que realizó el mandatario en su cuenta de X.

“Este resultado le daría la victoria en Reino Unido a Jeremy Corbin, amigo personal del progresismo colombiano, y su partido Su Fiesta, seguido del Partido laborista, los conservadores de últimas”, escribió Petro en X.

El mensaje fue fuertemente criticado por la congresista, quien en respuesta al mandatario le escribió: “¿'Su fiesta’? Petro tradujo ‘Your party’ como si hablara de una rumba… ¡y no de su partido político!”.

Y agregó la representante: “Ahora entendemos por qué ya no exigen inglés ni a los embajadores. La ignorancia presidencial ya es política exterior”, haciendo referencia a que el nombre del partido no debe tener traducción.

La crítica llega en momentos en el que jefe de Estado ha lanzado cuestionamientos al estudio del inglés como un segundo idioma en los colegios y por pedir suspenderlo como requisito para asignar embajadas.

¿“Su fiesta”? 😳



Petro tradujo “Your party” como si hablara de una rumba… ¡y no de su partido político!



Y ahora entendemos por qué ya no exigen inglés ni a los embajadores.



La ignorancia presidencial ya es política exterior. 🤦‍♀️🌎 https://t.co/3YEupF6gZ7 — Katherine Miranda (@KatheMirandaP) August 7, 2025