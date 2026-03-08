Katherine Miranda acepta su derrota: “Dios tendrá sus planes”

La politóloga Katherine Miranda, quien desde 2018 ocupaba una curul en el Congreso como representante a la Cámara por Bogotá y que en 2022 fue la más votada con 63.329 sufragios, se ‘quemó’ en su intento de ascender al Senado.

Compitió como parte de la Alianza Verde, pero no logró curul para el periodo 2026-2030, ya que obtuvo menos de 30.000 votos, pese a haberse destacado por su trabajo de control político en los gobiernos de Duque y Petro.

Consultas con 30 % menos de participación que hace cuatro años. También crecieron los votos nulos

En su cuenta en X aceptó su derrota, asegurando que hizo lo correcto.

“En mí hay tranquilidad por haberme mantenido responsable con mi país. Nada vale más que la conciencia tranquila. Dios tendrá sus planes. Gracias de corazón a tantos por acompañarnos”, afirmó.

Lo mismo le ocurrió a una de sus copartidarias y también legisladora desde 2018, Angélica Lozano. Ella ya era senadora y buscaba reelegirse, pero también estuvo alrededor de los 36.000 votos.