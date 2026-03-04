Un hecho de violencia política se registró en la noche de este martes, 3 de abril, en Bogotá cuando la representante a la Cámara Katherine Miranda, candidata al Senado por la Alianza Verde, denunció que su sede ubicada en la calle 53 con carrera 7, en Chapinero, en la capital, fue vandalizada.

“Vandalizaron mi sede de campaña. Así es como algunos creen que se hace política en este país: con intimidación y amenazas. La democracia se defiende con argumentos, no con violencia”, aseguró la congresista.

Vandalizan sede de Katherine Miranda. Foto: Suministrada API

Según un video grabado de los hechos, el ataque se habría perpetrado a las 10:30 p. m. Allí se ve cómo los elementos alusivos a su campaña fueron pintados de negro tapando todo el elemento propagandístico.

Miranda se ha convertido en una de las principales voces en contra del Gobierno de Gustavo Petro, lo que ha generado molestias en ese sector porque la congresista respaldó hace cuatro años al mandatario.