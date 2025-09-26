Katherine Miranda estalló contra el presidente Petro por orden que dio al Pacto Histórico: “Es descarado”

Katherine Miranda, representante a la Cámara por Alianza Verde, no aguantó y cuestionó duramente al presidente Gustavo Petro por, supuestamente, participar en política.

Todo se dio después de que el jefe de Estado, por medio de su cuenta de X, reaccionara a la decisión del movimiento político de no realizar una consulta interna para escoger un único candidato de cara a las elecciones de 2026.

“El Pacto Histórico debe ir a consulta popular. Es el pueblo el que tiene derecho a elegir sus candidatas o candidatos”, escribió Petro.

Ante esto, la congresista lo criticó duramente en sus redes sociales.

“Qué tal esta burda e ilegal participación en política de Petro”, dijo.

Miranda fue más allá y escribió: “Esto es descarado. Se saltan la ley sin importarles nada”.

“Abusivo”, concluyó.