Katherine Miranda estalló contra el presidente Petro por orden que dio al Pacto Histórico: “Es descarado”
La representante acusó al presidente de participar en política.
Katherine Miranda, representante a la Cámara por Alianza Verde, no aguantó y cuestionó duramente al presidente Gustavo Petro por, supuestamente, participar en política.
Todo se dio después de que el jefe de Estado, por medio de su cuenta de X, reaccionara a la decisión del movimiento político de no realizar una consulta interna para escoger un único candidato de cara a las elecciones de 2026.
“El Pacto Histórico debe ir a consulta popular. Es el pueblo el que tiene derecho a elegir sus candidatas o candidatos”, escribió Petro.
Ante esto, la congresista lo criticó duramente en sus redes sociales.
“Qué tal esta burda e ilegal participación en política de Petro”, dijo.
Miranda fue más allá y escribió: “Esto es descarado. Se saltan la ley sin importarles nada”.
“Abusivo”, concluyó.
