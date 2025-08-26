Suscribirse

Katherine Miranda se despacha contra Gustavo Petro: “Da asco ver defender una dictadura”

La congresista reprochó la posición que ha asumido el primer mandatario de los colombianos frente al régimen de Nicolás Maduro.

Redacción Semana
26 de agosto de 2025, 11:24 a. m.
Katherine Miranda y Gustavo Petro
Katherine Miranda y Gustavo Petro. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

No paran las críticas hacia el presidente Gustavo Petro por la posición que ha tomado frente al régimen de Nicolás Maduro. Los nuevos reparos llegaron por cuenta de la congresista de la Alianza Verde, Katherine Miranda.

Estados Unidos asegura que el Cartel de los Soles es liderado por el poder público de Caracas y el jefe de Estado colombiano manifestó que esa organización ilegal no existe, lo que se ha interpretado como una aparente defensa a Maduro.

Contexto: Destapan prueba reina de la existencia del Cartel de los Soles y le cantan la tabla a Petro: “Esto no es mamando gallo”

El Cartel de los Soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen”, manifestó el primer mandatario en su cuenta de X y desató una lluvia de reacciones en todo el mundo.

Katherine Miranda no ocultó su molestia por los argumentos que se han emitido desde la Casa de Nariño: “Da asco y vergüenza ver al presidente Petro defender una dictadura y desconocer la existencia del Cartel de los Soles”.

