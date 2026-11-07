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La anécdota de Alejandro Ordóñez y una ranchera de Vicente Fernández

Ordóñez recordó la ranchera con la que anticipó la anulación de su reelección como procurador, una frase que hoy repite De La Espriella.

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Redacción Economía
7 de noviembre de 2026 a las 2:12 a. m.
Alejandro Ordoñez. Ministro del Interior.
Alejandro Ordoñez. Ministro del Interior. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, le contó a SEMANA una anécdota antes de que el Consejo de Estado declarara nula su reelección como procurador, el 7 de septiembre de 2016. Días antes, recordó Ordóñez, la periodista Vicky Dávila lo llamó para preguntarle por la decisión que iba a anunciar el alto tribunal. Ordóñez estaba en Madrid y le dijo a Dávila que no se iba a pronunciar.

Alejandro Ordóñez, ministro del Interior.
Ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, tuvo su primera reunión con su equipo de trabajo

Lo único que le sugirió fue que escuchara la letra de la ranchera El martes me fusilan, de Vicente Fernández. La canción dice: “El martes me fusilan, a las seis de la mañana, por creer en Dios eterno y en la gran Guadalupana”. Al final, Fernández remata: “¡Pelotón!, ¡preparen!, ¡apunten!, ¡Viva Cristo Rey, y fuego!”. Esta última es la frase que repite constantemente el presidente Abelardo De La Espriella.