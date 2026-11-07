La anécdota de Alejandro Ordóñez y una ranchera de Vicente Fernández

El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, le contó a SEMANA una anécdota antes de que el Consejo de Estado declarara nula su reelección como procurador, el 7 de septiembre de 2016. Días antes, recordó Ordóñez, la periodista Vicky Dávila lo llamó para preguntarle por la decisión que iba a anunciar el alto tribunal. Ordóñez estaba en Madrid y le dijo a Dávila que no se iba a pronunciar.
Lo único que le sugirió fue que escuchara la letra de la ranchera El martes me fusilan, de Vicente Fernández. La canción dice: “El martes me fusilan, a las seis de la mañana, por creer en Dios eterno y en la gran Guadalupana”. Al final, Fernández remata: “¡Pelotón!, ¡preparen!, ¡apunten!, ¡Viva Cristo Rey, y fuego!”. Esta última es la frase que repite constantemente el presidente Abelardo De La Espriella.