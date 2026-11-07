La anécdota de Alejandro Ordóñez y una ranchera de Vicente Fernández

El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, le contó a SEMANA una anécdota antes de que el Consejo de Estado declarara nula su reelección como procurador, el 7 de septiembre de 2016. Días antes, recordó Ordóñez, la periodista Vicky Dávila lo llamó para preguntarle por la decisión que iba a anunciar el alto tribunal. Ordóñez estaba en Madrid y le dijo a Dávila que no se iba a pronunciar.

Ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, tuvo su primera reunión con su equipo de trabajo

Lo único que le sugirió fue que escuchara la letra de la ranchera El martes me fusilan, de Vicente Fernández. La canción dice: “El martes me fusilan, a las seis de la mañana, por creer en Dios eterno y en la gran Guadalupana”. Al final, Fernández remata: “¡Pelotón!, ¡preparen!, ¡apunten!, ¡Viva Cristo Rey, y fuego!”. Esta última es la frase que repite constantemente el presidente Abelardo De La Espriella.