La apuesta del representante Hernando González por las reformas para la educación

El congresista presentó su balance legislativo de 2025.

Redacción Confidenciales
7 de enero de 2026, 6:20 a. m.
Representante Hernando González.
Representante Hernando González. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

El Representante a la Cámara por el Valle del Cauca, Hernando González, presentó un robusto balance legislativo y resaltando proyectos de alto impacto social y educativo, según él, para consolidar cambios estructurales en la formación docente, el acceso a la educación superior y la equidad en los territorios.

Según el balance, González fue coordinador ponente de la reforma a la Ley 30 de 1991, aprobada en Comisión Sexta y luego en Plenaria de la Cámara. La iniciativa, que solo espera sanción presidencial para convertirse en Ley de la República, plantea un nuevo esquema sostenible de financiación para universidades e instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias.

Además, se habla del estatuto especial para la profesionalización de etnoeducadores de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. “Tras una década de trabajo entre NARP y el Ministerio de Educación, el proyecto ya superó Cámara y continuará su trámite en Senado en 2026″, dice el informe del congresista.

La iniciativa busca garantizar ascensos, salarios dignos y reglas claras de evaluación docente, reconociendo el papel de maestros que por años han laborado sin posibilidad real de progresar en el escalafón.

González también reporta el acompañamiento a comunidades afectadas por la violencia en Puerto Tejada, Guachené, Padilla y Santander de Quilichao, donde la criminalidad y la presencia de pandillas mantienen en alerta a la población.

Congreso de la República de Colombia
Congreso de la República de Colombia Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Así mismo fue ponente del proyecto que otorga un subsidio del 70 por ciento para la conexión a gas domiciliario en viviendas VIS y VIP, permitiendo que las familias solo deban asumir el 30 por ciento restante, diferido en los recibos del servicio.

“La tarea no está terminada. 2026 debe ser el año en que la educación dé un salto histórico en calidad, financiación y dignificación docente”, aseguró el Representante.

