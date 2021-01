Confidenciales La biblioteca presidencial que sueña Trump

Desde hace muchos años en Estados Unidos hay una tradición que no deja de cumplir ningún expresidente: levantar una biblioteca. No es un lugar para consultar libros, sino un sitio en el cual todos los mandatarios dejan allí los papeles, fotos y archivos más importantes de su mandato. El magnate piensa cumplir esa tarea en grande. Y para eso está buscando hacer una recolección de fondos de mucho peso. Según el diario The Washington Post su meta es recaudar 2.000 millones de dólares. Y para eso delegó en Dan Scavino, su antiguo jefe de redes sociales, esa misión. La idea, según relata el diario, es construir su biblioteca en la Florida, muy cerca de Mar-a-Lago. Todos los presidentes de Estados Unidos han hecho esas mismas campañas de recolección de fondos, pero la de Trump sería la más cuantiosa hasta ahora. Obama recogió 500 millones de dólares y George W. Bush 300 millones.