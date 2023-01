Confidenciales La campaña de Esteban Chaves para ayudar a jóvenes talentos

Durante cinco años, entre los meses de diciembre y enero, la fundación del ciclista colombiano Esteban Chaves adelanta la campaña Funbox, en la que se unen con empresas privadas para recoger implementos que pueden ser útiles para ciclistas en procesos de formación.

“Tiene como filosofía resignificar y reutilizar implementos deportivos en buen estado y obsequiarlos a entidades deportivas y escuelas de ciclismo en todo el territorio nacional que trabajan con jóvenes y verdaderamente necesitan de este apoyo. Este trabajo en equipo aporta en el desarrollo del deporte base en el país. Además, con esta acción, contribuimos con el cuidado al medioambiente”, explicaron desde la Fundación Esteban Chaves, FUN.

Ubican cajas en los locales de la empresa 14 Ochomiles desde el 2018, en sus cinco tiendas en Bogotá: Carrera 15 # 96 - 67, Calle 122 # 18 - 56, CC Gran Estación (Local 1- 49), CC Andino (Local 3- 40).

“Recolectamos camisetas, gorras, pantalonetas, y otras prendas de ciclismo en buen estado que servirán para hacer feliz y multiplicar las sonrisas de jóvenes, entre hombres y mujeres, integrantes de escuelas de ciclismo”, detallaron.

“Denle una segunda oportunidad a todo eso que no usan, esto es para niños que realmente no tienen acceso a estas oportunidades de tener ropa, la ropa de ciclismo nunca va a sobrar, todas las personas deberíamos darle una segunda oportunidad a la ropa y les aseguro que no es solo una ocasión para recibir, sino para darles unos grandes días a los niños y niñas que reciben estos regalos” aseguró el director de la FUN, Jairo Chaves.

Así mismo, para incentivar a que las personas realicen cada vez más donaciones, al llevar las prendas, al inscribirse, podrán participar de un Jersey de la fundación firmado por el ciclista Esteban Chaves, además de accesorios del mercadeo de la Fundación.