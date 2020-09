Confidenciales La cátedra de literatura que le dio Sanguino a Ernesto Macías

Durante una discusión virtual en el Senado, los congresistas Ernesto Macías y Antonio Sanguino tuvieron una fuerte discusión. Macías, del Centro Democrático, dijo que no aceptaba que su colega de la Alianza Verde dijera que relacionara el regreso del uribismo al poder con las masacres. “no sea miserable”, le dijo Macías. A propósito de esa expresión “miserable”, Sanguino acudió a la literatura universal para responder. “No sé si quien me quiso acusar de miserable, en su bachillerato, habrá leído la novela Los miserables, del poeta y escritor francés Víctor Hugo. Si la leyó, seguramente se equivocó queriendo ofenderme. Sencillamente yo, en virtud de esa novela, me siento muy orgulloso de la calificación de miserable que hace Víctor Hugo. Él escribe una novela en el siglo XIX, en 1862, en el pico del románticismo francés, que habla del bien y el mal, sobre la ley, la política, la ética, la justicia, la religión, se inspira en hechos de violencia protagonizados por la Policía Nacional francesa. Y hace una reivindicación de los oprimidos, para Víctor Hugo los miserables son los oprimidos. Los oprimidos que no resisten la opresión. Si me quiso ofender el colega, queriéndome descalificar como miserable, según Víctor Hugo, me siento muy orgulloso de ser un miserable, y de tener la dignidad para oponerme a la opresión”. Su respuesta ha sido comentada y aplaudida en redes sociales.