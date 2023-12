“La comunidad internacional no va a dar un solo centavo”: advertencia del Gobierno Petro a la exigencia del ELN para que sea financiada

Con una fuerte advertencia al ELN, se estrenó Otty Patiño, como nuevo comisionado de Paz, luego de que fue posesionado para ese cargo en la Casa de Nariño, en una ceremonia que no fue presidida por el presidente Gustavo Petro, sino por el jefe jurídico de Palacio, Vladímir Fernández.

El alto funcionario de la Presidencia fue claro en manifestar que si ese grupo terrorista no se desarma y no pone fin al conflicto armado, la comunidad internacional no dará “un solo centavo”.