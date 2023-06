Confidenciales La cuenta en Twitter que Gustavo Bolívar pretende silenciar y denunciar ante la Fiscalía. Se dijeron de todo

A pesar de que renunció al Senado, desde diciembre del año pasado, Gustavo Bolívar sigue generando polémica, especialmente por los mensajes que lanza desde su cuenta de Twitter.

La controversia más reciente en la que se vio involucrado se dio justamente en la mañana de este jueves, cuando no solo le pidió a Twitter silenciar la cuenta de un usuario que es opositor al Gobierno, sino que también le pidió a la Fiscalía que investigue a esta persona.

La cuenta que generó malestar en el exsenador es una que se identifica como @ArmandoCapito, quien es coordinador nacional de un movimiento libertario.

La molestia de Bolívar se debe a que el usuario publicó una foto junto a un mensaje en Twitter en el que trata a la primera dama, Verónica Alcocer de “dama plástica” y a la vicepresidenta Francia Márquez como “primate” y las llama a ambas “mujerzuelas”.

Tras conocer este mensaje, el exsenador usó esta misma red social para hacer un llamado a la Fiscalía y a Twitter para que tomen cartas en el asunto.

“¿Esta persona vuelve a decir ‘primate’ a Francia Márquez y como si nada? Este acto de racismo debe ser denunciado ante @FiscaliaCol @TwitterLatAm ¿pagar por tener el símbolo azul da licencia para denigrar a las mujeres? Denunciemos esta cuenta”, apuntó Bolívar.

Este trino generó la respuesta del usuario, quien aseguró que el exsenador estaba poniendo en riesgo su vida con este mensaje.

“¿El (ex)senador Gustavo Bolívar cree que me va a matonear porque se gana todos esos millones de pesos y porque tiene un ejército de descerebrados con él ? Me señala para que me ataquen. Usted pone en riesgo mi vida. Que se puede esperar de estos vividores y gestores de suicidios”, fue la dura respuesta del usuario.