La denuncia de la representante Carolina Arbeláez sobre la inconsistencia de cifras de feminicidios en Bogotá

“Vemos con mucha preocupación que Bogotá no tiene las cifras claras y que no coinciden con las cifras que tiene la Fiscalía, que son las que revela el Ministerio de Justicia. En lo corrido de este año, según el Ministerio, Bogotá tiene 55 posibles casos de feminicidio, mientras que la Secretaría de Seguridad tiene en su registro 22 casos. Estamos hablando de 33 posibles feminicidios que la Secretaría de Seguridad no registra”, alertó la congresista de Cambio Radical.