Confidenciales La despachada de Mario Hernández contra Gustavo Petro

Y hablando de esa reunión de Bessudo, esta semana Mario Hernández reveló un dato curioso. En entrevista con Vicky Dávila, aseguró que había llamado al empresario del turismo a regañarlo. “Le dije: ‘Jean Claudcito, está fortaleciendo al doctor Petro... Yo no estoy de acuerdo con apoyar a la gente que no ayuda a construir país. Te respeto, pero ojo con lo que estamos haciendo’”. Según Hernández, a él le molesta el discurso de odio que se está creando. “No me interesa la filosofía del doctor Petro. No es constructivo. El doctor Petro es muy respetable, y el discurso es muy bonito. Pero está creando esa división. La gente come carreta; si le quitan la plata a quien produce, vamos a estar todos igual de jodidos”.