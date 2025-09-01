Suscribirse

La dura pulla que le lanzó Enrique Peñalosa a Abelardo de la Espriella; esto dijo

El exalcalde de Bogotá habló sobre la aspiración presidencial del abogado.

Redacción Confidenciales
1 de septiembre de 2025, 7:16 p. m.
Abelardo de la Espriella está en el sonajero presidencial para 2026 y en el ejercicio de recolección de firmas para respaldar su aspiración presidencial.

Por esa razón, Enrique Peñalosa, quien también está en la contienda electoral para el año próximo, entregó su opinión sobre la aspiración del abogado que regresó recientemente a Colombia.

“Pues bienvenido, pero quiero ver a alguien que haya trabajado por los pobres y no a alguien que haya sido abogado de personajes que tumbaron a cientos de miles de pobres”, dijo.

Además, señaló que le gustaría ver a Abelardo con propuestas porque una campaña no es solo de símbolos. “Cuándo hemos visto algo que nos muestre de dar una pelea en asuntos que son necesarios. Si él es el que tiene más posibilidades en su momento, pues bienvenido”.

