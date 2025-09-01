La dura pulla que le lanzó Enrique Peñalosa a Abelardo de la Espriella; esto dijo

Abelardo de la Espriella está en el sonajero presidencial para 2026 y en el ejercicio de recolección de firmas para respaldar su aspiración presidencial.

Por esa razón, Enrique Peñalosa, quien también está en la contienda electoral para el año próximo, entregó su opinión sobre la aspiración del abogado que regresó recientemente a Colombia.

“Pues bienvenido, pero quiero ver a alguien que haya trabajado por los pobres y no a alguien que haya sido abogado de personajes que tumbaron a cientos de miles de pobres”, dijo.

¿Abelardo De La Espriella? "Pues bienvenido, pero quiero ver a alguien que haya trabajado por los pobres y no a alguien que haya sido abogado de personajes que tumbaron a cientos de miles de pobres": @EnriquePenalosa #ElDebatehttps://t.co/Hk8tiWGoTA pic.twitter.com/nVOONf2L16 — Revista Semana (@RevistaSemana) September 1, 2025