La emotiva carta que le escribió una niña a soldados que integran el circo del Ejército que recorre Colombia: “Mis guerreros”

El escrito fue entregado por la menor de edad en San Alberto, Cesar.

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

16 de septiembre de 2025, 3:39 p. m.
Militares
Uniformes del Ejército Nacional de Colombia. | Foto: Álvaro Tavera

Este martes, 16 de septiembre, SEMANA conoció una emotiva carta que fue escrita por una niña en San Alberto, Cesar, para los soldados de Colombia, pero en especial para los que integran el circo del Ejército Nacional que recorre las zonas más alejadas del país llevando alegría a la población civil.

“Para mis soldados ♡ Queridos soldados espero que les vaya súper en el viaje que vayan a tener mis guerreros que solo luchan por el país que Dios los proteja de todo mal y peligro esta mini carta son para todos los soldados guerreros sé que apenas los conocí y pues recién entre a su show dije que de todos los circos este es el mejor ustedes siempre queriendo sacar sonrisas al público hoy su último día les deseo lo mejor no crean que la guerrilla es mejor que ustedes, no ustedes son lo mejor", dice el escrito firmado por Alejandra.

La carta enviada por una niña a soldados del Ejército que participan en un circo que recorre Colombia. | Foto: Suministrada a SEMANA.

El Circo Colombia No. 2 del Ejército sigue su viaje por las diversas zonas del territorio nacional, donde llevan la acción social de la institución militar.

Noticias Destacadas

