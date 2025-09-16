Este martes, 16 de septiembre, SEMANA conoció una emotiva carta que fue escrita por una niña en San Alberto, Cesar, para los soldados de Colombia, pero en especial para los que integran el circo del Ejército Nacional que recorre las zonas más alejadas del país llevando alegría a la población civil.

“Para mis soldados ♡ Queridos soldados espero que les vaya súper en el viaje que vayan a tener mis guerreros que solo luchan por el país que Dios los proteja de todo mal y peligro esta mini carta son para todos los soldados guerreros sé que apenas los conocí y pues recién entre a su show dije que de todos los circos este es el mejor ustedes siempre queriendo sacar sonrisas al público hoy su último día les deseo lo mejor no crean que la guerrilla es mejor que ustedes, no ustedes son lo mejor", dice el escrito firmado por Alejandra.