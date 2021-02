Confidenciales La excusa del Ñoño Elías para no asistir a diligencia clave en el CNE por escándalo de Odebrecht

Confidenciales La excusa del Ñoño Elías para no asistir a diligencia clave en el CNE por escándalo de Odebrecht

El exsenador Bernardo Miguel Elías, más conocido como el Ñoño Elías, estaba citado este lunes a las ocho de la mañana a una declaración en el Consejo Nacional Electoral, pero no asistió.

Aunque la diligencia estaba programada de manera virtual, a los magistrados se les informó que en la cárcel La Picota no se hizo el trámite requerido para que el excongresista pudiera conectarse a la diligencia. No se sabe realmente si hubo un problema de comunicación con el centro penitenciario o si fue una excusa de Elías para no comparecer.

Lo cierto es que los magistrados Renato Contreras, Luis Guillermo Pérez y Doris Ruth Méndez reprogramarán la declaración para el viernes de esta semana y esperan que no haya más excusas.

El exsenador Elías sabe a fondo qué fue lo que pasó en el país con Odebrecht y por esa razón el CNE decidió citarlo a la declaración juramentada, dentro de la investigación que se está adelantando en contra del expresidente Juan Manuel Santos por la presunta financiación de la multinacional a su campaña en 2014.

El organismo electoral busca clarificar varios asuntos sobre la presunta financiación de la multinacional y por eso se considera fundamental el testimonio del exsenador Elías, quien fue condenado a prisión por 6 años y 8 meses por pertenecer al grupo de congresistas denominado los bulldozer, cuya misión era presionar la aprobación de un contrato de estabilidad jurídica para la Concesionaria Ruta del Sol antes del 31 de diciembre de 2012.

Es la segunda ocasión en que el exsenador Elías incumple los llamados a diligencias relacionadas con el escándalo de Odebrecht ante el Consejo Nacional Electoral.