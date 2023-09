“La falta de rigor de Petro frente al Grupo Argos, es lamentable”: María Fernanda Cabal

En el comunicado el Grupo Argos aseguró que no están de acuerdo con la estigmatización del empresariado y la armonía entre el Estado. “La inversión de la organización en los municipios de El Carmen de Bolívar y Ovejas se da a partir del 2008, antecedida de una invitación pública del Estado a través de documentos del Consejo Nacional de Política Económica y Social de Colombia (Conpes) que incentivaron la acción del sector privado para promover condiciones de desarrollo a través de la inversión de esa región del país”, aseguró Jorge Mario Velásquez, presidente del Grupo Argos a través de una carta.

“Estos son los titulares que ocultan la verdad. Yo no acuso. Ya fue juzgado y condenado. No soy el que juzga y condena, son jueces (...). Y no fue un caso fueron 22 sentencias en que los jueces definieron que el grupo Argos se quedó con tierras de despojados y ordenaron devolverlas”, afirmó.