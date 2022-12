Confidenciales La fiesta que preparan los representantes a la Cámara

Los representantes de la Comisión Primera de la Cámara, la misma en la que se hundió el proyecto que bajaba el salario de los congresistas, aprovecharán las festividades de fin de año para irse de fiesta. Si bien tienen derecho, como cualquier otro ciudadano, a hacer una integración para despedir 2022, causó indignación el hecho de que los representantes hayan tenido tiempo para planear la fiesta justo el día en el que hundieron, por falta de debate, el proyecto para disminuir su remuneración. “Presidente, no puede ser que usted todavía no haya convocado a una reunión de integración; si quiere, todos ponemos”, dijo el representante Juan Carlos Losada en plena sesión. “El próximo 14 de diciembre tenemos nuestra integración de fin de año, ya les estaremos anunciando el lugar”, respondió el presidente de la comisión, Juan Carlos Wills, quien de inmediato levantó la sesión y dio a conocer que no se volvería a citar a debate en lo que queda del semestre.