Confidenciales La foto de la ministra Irene Vélez por la que Polo Polo la tildó de “hipócrita”

El congresista Miguel Polo Polo arremetió este martes 24 de enero en contra de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, tras compartir una imagen de la funcionaria en su perfil de Twitter.

En la fotografía, la ministra aparece sonriente con una bolsa de plástico en su mano en la que se observa un refresco. Por tal motivo, Polo Polo tildó a Vélez de “hipócrita” y le pidió que no tome “tantos ultraprocesados” y no use plásticos de un solo uso.

“No use plásticos, ministra del decrecimiento, use su mochila. Y no tome tantos ultraprocesados, tome agua. ¡Hipócrita!”, señaló el congresista elegido por la circunscripción afro.

No use plásticos ministra del decrecimiento, use su mochila. Y no tomé tantos ultraprocesados, tomé agua ¡Hipócrita! pic.twitter.com/ZvxmKpm0Lc — MIGUEL POLO POLO (@MiguelPoloP) January 24, 2023

Recientemente, Polo Polo mostró su furia contra el Gobierno porque la ministra Vélez confirmó, desde Davos, que Colombia no volverá a explorar más gas. Así mismo, hizo una propuesta a la oposición.

La ministra aseguró que los importadores de carbón muy pronto “ya no van a estar importando” y de esta manera el Gobierno necesitará generar una economía alternativa.

“Decidimos que no vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo”, dijo la ministra Vélez, al sostener que, aunque la medida ha sido muy polémica a nivel nacional, representa “una señal clara” del compromiso que tiene el país en la lucha contra el cambio climático.

Frente a este anuncio, Polo Polo escribió en Twitter: “Me niego a creer que este guerrillero y su gabinete de delincuentes destruirán al país y nosotros solo quejándonos en las redes. Llegó la hora de despertar. Desde las veredas más profundas de nuestra nación, hasta las ciudades más grandes, tenemos que levantarnos contra este Gobierno”.

“¡Tiene que haber un paro nacional!”, anunció. “Todas las empresas minero-energéticas y sus empleados a las calles contra la ministra de Minas, Irene Vélez; todos los taxistas y mototaxistas a las calles por el costo de la gasolina, los camioneros ya saben. Es una aberración el costo de los peajes. ¡No nos joderán!”, agregó.

Dirigentes de la oposición, especialmente del Centro Democrático, le salieron al paso y rechazaron el pronunciamiento de Vélez.

Cambio Radical, el partido que lidera el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, también reaccionó con sorpresa al anuncio de la funcionaria.

“Increíble: ni estando en Suiza, Irene Vélez deja descansar al ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, #ElMinistroBombero. Otra vez salió hoy con que no va a firmar contratos nuevos de exploración de petróleo y gas, así como contratos de minería de carbón. Dólar en 3, 2, 1″, dijeron desde la colectividad.

Polo Polo afirmó este lunes que los estudiantes universitarios deberían hacer un paro “bien berraco” contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

La razón de dicha manifestación, según el congresista, es que el mandatario incumplió con una promesa de campaña, la condonación de las deudas estudiantiles.

“Petro prometió que al llegar al poder iba a condonar inmediatamente las deudas estudiantiles, incumplió su promesa de campaña. Si los estudiantes universitarios son coherentes, deben salir todos a las calles y hacer un paro bien berraco contra el Gobierno. O cumple, o cumple”, aseguró a través de Twitter.

El pasado viernes, Polo Polo reiteró su propuesta de realizar una “gran marcha nacional” en rechazo a medidas como el cese de nuevos contratos de exploración de hidrocarburos, iniciativa que reiteró la semana pasada en Davos, Suiza, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. “Se viene la gran movilización en contra de este desgobierno empobrecedor. Colombia se levantará contundente para gritar no más socialismo. El guerrillero y sus ineptos están acabando con el país. #granmarchanacional”, expuso.

Aunque no anticipó las fechas de las movilizaciones, horas antes Polo dijo a sus seguidores que estén “pendientes”. “O el guerrillero y su gabinete de corruptos y delincuentes se aquietan o nosotros los colombianos los aquietamos”, subrayó.