Confidenciales La foto que compartió Juan Carlos Pinzón que “vale más que mil palabras”

El exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón compartió una foto en Twitter en la que da cuenta de unas personas junto a una imagen que dice: “por votar por el socialismo estoy aquí pidiendo limosna. Vota bien”.

Es más fácil cuidar la democracia que recuperarla.

La tragedia del pueblo venezolano.

Esta imagen vale más que mil palabras. pic.twitter.com/GlFFHdrNyZ — Pinzón Bueno (@PinzonBueno) April 4, 2021

Junto a la imagen, que ha estado rodando en redes sociales, Pinzón escribió: “Es más fácil cuidar la democracia que recuperarla. La tragedia del pueblo venezolano. Esta imagen vale más que mil palabras”.

El exministro de Defensa también compartió una serie de mensajes en esa misma red social. “La pobreza se soluciona creando riqueza, no repartiendo pobreza. La riqueza se crea con empresas rentables e inversión en conocimiento, tecnología, infraestructura, vivienda, y equipamientos sociales. La solidaridad social es vital para apoyar a los más necesitados”.

“A nadie le gusta pagar impuestos. Pero es necesario que el Estado tenga ingresos para programas sociales, infraestructura, seguridad, justicia etc. Los impuestos ayudan a redistribuir la riqueza. Pero el gasto público debe ser de calidad, no en ineficiencia o corrupción”, agregó. “Los programas sociales deben tener como objetivo promover equidad de oportunidades. Su éxito está en que las personas logren ser parte del proceso productivo, y no se conviertan en dependientes de la voluntad del Estado. Que las personas puedan producir su propio sustento”, aseveró.

“Por supuesto en la sociedad hay personas requieren apoyo del Estado para su sostenimiento digno, porque no pueden ellos mismos o no tienen quien los cuide. Es el caso de niños, ancianos, o población en discapacidad. Los demás solo recibir apoyo para ser productivos y avanzar”, puntualizó.

Colombia irá a las urnas en 2022 para elegir al sucesor del presidente Iván Duque.