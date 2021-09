Confidenciales La frase de Winston Churcill que citó María Fernanda Cabal

María Fernanda Cabal, en una entrevista en El Espectador, hizo una insinuación que no ha pasado inadvertida en el Centro Democrático. Cuando le pidieron opinión sobre sus enemigos por la presidencia en los otros partidos, contestó citando una frase de Winston Churchill, “los de los otros partidos son mis adversarios. Mis enemigos están es en mi partido”. A renglón seguido aclaró que esa no era su situación, pero que le gustaba la frase. No todo el mundo le creyó.