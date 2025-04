La fuerte pulla del presidente Petro al Gobierno de Italia: “No me invitan a nada”

En su mensaje , el mandatario recordó que también es ciudadano italiano y lanzó una pulla al Gobierno que lidera la derechista Giorgia Meloni. Afirmó que no lo invitan a ningún evento, a diferencia, según dijo, del fallecido papa Francisco.

“Yo soy ciudadano italiano, y desde aquí, desde la bella Colombia, mi patria, les saludo por la libertad. El Gobierno italiano no me invita a nada, porque es de derechas, pero, en cambio, sí me invitó el papa Francisco muchas veces”, expresó.