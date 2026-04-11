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La herramienta que la Defensoría del Pueblo activó para solucionar conflictos en Villavicencio

El lanzamiento del espacio contó con la presencia del magistrado Mauricio Lennis, presidente de la Corte Suprema.

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Redacción Semana
11 de abril de 2026, 4:47 p. m.
Los Centros de Conciliación son espacios gratuitos para solucionar conflictos familiares, civiles o algunos casos penales.
Los Centros de Conciliación son espacios gratuitos para solucionar conflictos familiares, civiles o algunos casos penales. Foto: Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo puso en marcha este viernes 10 de abril el Centro de Conciliación y Mediación en Villavicencio, Meta, con el que busca ofrecer una herramienta gratuita para resolver conflictos familiares, civiles y en algunos casos penales.

La instalación de ese lugar quedó ubicada en la carrera 40 n.° 33-17, a donde los villavicenses podrán acudir para recibir orientación jurídica y acompañamiento en conflictos familiares, de pareja y comunitarios; este nuevo Centro de Conciliación busca promover el diálogo y una ruta de acuerdos.

La Defensoría ya cuenta con estos espacios en Atlántico, Arauca, Tolima, Bolívar y Santander, pero el lanzamiento en Villavicencio contó con la participación del magistrado Mauricio Lennis, presidente de la Corte Suprema, y su colega Gerson Chaverra, integrante de la Sala Penal.

El magistrado Lennis manifestó en el lanzamiento de este Centro de Conciliación: “La democracia se robustece cada vez que un ciudadano siente que su conflicto tiene lugar para ser atendido con dignidad. Estos centros representan la descentralización del derecho, son la respuesta tangible a la necesidad de llevar la institucionalidad a todo el territorio nacional”.