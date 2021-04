Confidenciales La impresionante trepada de Guillermo Lasso

Los resultados electorales en el vecino país demuestran lo mucho que puede cambiar la política de un momento a otro. Guillermo Lasso fue elegido presidente de Ecuador con una votación muy amplia: 4.049.485 votos contra 3.611.879 de su contrincante, Andrés Arauz. Gracias a ese margen indiscutible, el país no quedó en el limbo de que Arauz y su líder político, Rafael Correa, no reconocieran la victoria y dijeran que les habían robado las elecciones. Cualquiera podría pensar que Lasso fue siempre el gran favorito, pero la verdad es que hace unos meses su situación no estaba así. En la primera vuelta Lasso casi pierde ante el candidato indígena Yaku Pérez. En esa ocasión, el margen fue tan estrecho que durante semanas Yaku aseguró que había sufrido un fraude. El líder indígena tuvo 1.798.057, con el 19.39% de los votos, mientras que el exbanquero Lasso tuvo 1.830.172 con el 19.74%. En esa oportunidad, Arauz, en cambio, ganó por un amplio margen: 3.033.791. El izquierdista, sin embargo, creció muy poco y Lasso creció mucho. Y así, después de haber intentado dos veces ser presidente sin éxito, el líder de la derecha se alzó este domingo con el triunfo.