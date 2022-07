Confidenciales La invitación especial de Mario Hernández al general Zapateiro, ¿de qué se trata?

Tras 40 años de servicio, el general Eduardo Enrique Zapateiro, excomandante del Ejército, se retiró el pasado viernes de las Fuerzas militares.

Durante su despedida, en una ceremonia realizada en la Escuela General José María Córdova, Zapateiro destacó su labor para ayudar a construir país, y aseguró que “no hay Gobierno ni comandante supremo de las Fuerzas Militares sin unas Fuerzas Militares y de Policía robustas para que sean sus cimientos, sus columnas y la estructura que lo soporte en el tiempo”.

Así mismo, le solicitó a su sucesor, el general Carlos Iván Moreno Ojeda, mantener la defensa de la soberanía nacional y particularmente, “óigase bien, el orden constitucional”.

Por otra parte, el excomandante pidió no estigmatizar la institución militar “por las acciones de unos cuantos”. “Los soldados de la patria no somos enemigos de la paz, jamás hemos tenido en nuestras mentes un enemigo oculto o interno, existen amenazas persistentes y no somos ajenos a entender que algunos de nuestros hombres, apartándose del honor militar, y en incumplimiento de la ley, han incurrido en graves conductas”.

Tras su despedida, el reconocido empresario Mario Hernández le envió un cálido mensaje a Zapateiro en el que le agradeció por “trabajar por Colombia”. Así mismo, le hizo una invitación: “Bienvenido a almorzar, esta es su casa”, escribió Hernández.