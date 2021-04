Confidenciales La letanía con que atacan a Daniel Quintero

Daniel Quintero Calle no ha vivido buenos momentos en la Alcaldía de Medellín. Desde antes de su administración ya se veía que no la tendría fácil para gobernar, pero todo empieza a tornarse más complicado. Más allá de que algunos de sus proyectos no salgan adelante, como el del Central Park que buscaba cambiarle la vocación al terreno en el que está construido el aeropuerto local, Quintero vive un bloqueo y rechazo por parte de los políticos y empresarios más tradicionales de la ciudad.

Hace unas semanas apareció en los diarios más importantes del país una carta dirigida al mandatario, un gasto millonario en publicidad que solo pudo ser costeado por paisas adinerados que no están contentos con la administración Quintero.

Justo este martes volvieron las protestas y los ataques. Se trata de un video con el rostro de Daniel Quintero en blanco y negro y en el que van apareciendo una serie de adjetivos que califican desde su desempeño como alcalde hasta su personalidad. Algunos de ellos son: “Mentiroso, deshonesto, enredado, frío, antipático, grosero, manzanillo, egoísta, oportunista, indefendible, embustero, soez, incompetente, inmoral, ¿violador?”, y un largo etcétera.

Por ahora Quintero no se ha referido al video, pero como es un hombre de redes sociales, es probable que muestre su rechazo y les salga al baile a sus contrarios, lo que quizá dé más argumentos.