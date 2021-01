Confidenciales ¿La mayoría de la Alianza Verde apoya a Petro? El debate que abrió Benedetti

En una entrevista, el senador Armando Benedetti afirmó que la mayoría de la Alianza Verde apoya al senador Gustavo Petro, líder de la colectividad de la que ahora forma parte.

“Entre los senadores de los verdes usted encuentra que hay muchísima gente que está con Petro. De pronto no sé si atreverme a decir los nombres, pero voy a atreverme: Juan Luis Castro, Polo, el señor Sanguino, etc., y te puedo hacer un recuento, casi que los verdes que no quieren la unión o que no facilitan la unión son los que son minoría”, aseguró Benedetti.

Estas declaraciones fueron contestadas por Juan Luis Castro, uno de los mencionados que supuestamente apoyaría a Petro, quien desmintió a Benedetti. “No hago parte de la Colombia Humana, ni apoyo a Petro a la Presidencia. Mi trato cordial y decente posiblemente genere otras percepciones”, señaló el congresista.

Y criticó que el senador hablara en su nombre y del partido: “¡Ni siquiera mi madre, Piedad Córdoba, se atrevió a tanto! Ahora resulta que el senador Armando Benedetti hace de vocero mío y del Partido Verde”, cuestionó.

Finalmente, Benedetti le respondió: “Mi querido amigo Juan Luis Castro, no he pretendido ser tu vocero ni jamás me gustaría serlo”.